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Серия терактов в Йемене

 

Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, один из смертников сумел проникнуть в административный офис уголовного розыска в Адене и там взорвал себя, после чего в здании случился сильный пожар. Его охрана открыла огонь по нападавшим.

До этого похожий теракт с участием смертника произошел в управлении по безопасности Адена, погибли пять йеменских военнослужащих и несколько человек получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

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