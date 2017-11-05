Строительная компания ООО Qala Group ответила на обвинения жильцов домов, расположенных по адресу улица Ханлара, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Напомним, что ранее haqqin.az в статье «Маклеры от имени государства вершат произвол» опубликовал обращение жильцов этих домов, которые предназначены для сноса. Жильцы обвиняли строительную компанию в попытке выплатить слишком маленькую компенсацию, мошенничестве с квадратными метрами жилья и в предоставлении сомнительного проекта нового здания.

В свою очередь, компания категорически опровергает данные обвинения и утверждает, что некоторые жильцы попросту хотят заработать большие деньги и отказываются от разумных и выгодных предложений.

«Для сведения, хотим сообщить, что со стороны ООО Qala Group предусматривается снос домов, расположенных по указанному адресу, предоставление в распоряжение жильцов в обладающем великолепной планировкой многоэтажном жилом доме, строительство которого завершится в течение 24-х месяцев, отремонтированных квартир, с превосходящей жилплощадью, выплата компенсаций в целях обеспечения временного проживания жильцов в период строительно-ремонтных работ», - говорится в ответном письме компании.

ООО Qala Group перечисляет услуги, которыми в будущем могут воспользоваться жильцы новых домов: это современные технологии, которые сведут к минимуму коммунальные расходы, детский сад, комплекс Fitness SPA с бассейном, автомобильный паркинг, 24-часовую охрану комплекса, детские площадки и пр.

«В целях обеспечения осуществления вышеизложенного, со стороны члена Коллегии Адвокатов, доктора наук, адвоката, оказывающего ООО Qala Group услуги по консультации Шахмара Мамедова, были проведены встречи и предварительные переговоры со многими жильцами, проживающими по вышеуказанным адресам. Путем обстоятельного разъяснения представлена широкая информация о реализуемом проекте, что было встречено многими жильцами с пониманием и одобрением.

С чувством сожаления приходится констатировать, что некоторые жильцы вместо того, чтобы с радостью воспринимать реализацию данного проекта и поддерживать позитивный дух предстоящих преобразований, зная, а может допускаем, что и не зная, переиначивают суть проекта, стараясь таким образом негативно воздействовать и на других жильцов в целях получения тех или иных дополнительных привилегий, занимаются манипуляциями, используя для этого также средства массовой информации. Цель таких лиц -получение фантастических сумм за свои квартиры, находящиеся в аварийном состоянии и имеющие крайне неприглядные коммунальные условия, или же получение еще больших квадратов жилплощади, не основываясь на разумные критерии», - говорится в заявлении.