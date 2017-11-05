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В центре Москвы задержали сотни вооруженных людей Обновлено 16:00, фото, видео

 

В общей сложности в центре Москвы задержаны 212 человек, сообщает «Газета.ру»

Отмечается, что также задержания прошли в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону.

Официальных данных о числе задержанных не поступало. Акции в городах России не были согласованы с властями.

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Более 200 человек были задержаны на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При досмотре у некоторых задержанных изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства, рассказал собеседник агентства.

 

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В центре Москвы задержаны около 80 человека, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным портала, на Манежной площади задержаны более 40 человек. Также несколько человек были задержаны в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Официальных данных о числе задержанных не поступало.

3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании членов ячеек запрещенного движения «Артподготовка», готовивших акции 4-5 ноября на территории страны. Лидер движения «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев ранее покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. После выборов в Госдуму он заявил, что готовит в России революцию, которая, как он утверждает, должна произойти 5 ноября 2017 года.

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