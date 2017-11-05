В Саудовской Аравии взяты под стражу 11 принцев, четыре действующих и «десятки» бывших министров. Размах арестов позволяет говорить о масштабном разгроме дворцовой оппозиции, который в ночь с субботы на воскресенье провели король Салман и его любимый сын, наследный принц Мухаммед.

Вечером минувшей субботы, 4 ноября, Эр-Рияд заполонили смутные и тревожные слухи. Толком никто ничего сказать не мог, но каждый час приносил известия о том, что происходит нечто неординарное.

В безумно фешенебельном отеле Ritz Carlton спешно освобождались номера, подходы к которым тут же блокировались вооруженными до зубов сотрудниками спецслужб. У частных самолетов в международном аэропорту была выставлена охрана, не подпускавшая к ним даже членов экипажа. На всех стратегически важных объектах столицы караулы национальной гвардии были сняты и заменены бойцами спецподразделений Королевства, столичные казармы гвардии блокировала бронетехника.

Спустя несколько часов Эр-Рияд узнал потрясающие новости. Указом короля Салмана в стране был создан Верховный Комитет по борьбе с коррупцией, сотрудники которого еще до официального опубликования волеизъявления монарха начали массовые аресты «неприкасаемых» - членов династии и представителей правящей верхушки. Принц Мотаиб бин Абдалла – сын покойного короля и племянник Салмана, командовавший национальной гвардией - отстранен от должности и вместе со своим братом Турки взяты под стражу. Уволены со своих постов и арестованы четверо членов кабинета, задержаны почти дюжина экс-министров, отстранен от должности адмирал Абдулла бин Султан бин Мохаммед аль-Султан, командующий военно-морскими силами Королевства.

А кроме того, что вообще стало подобно грому среди ясного неба, - были арестованы мультимиллиардер принц Аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз, медиа-магнат Валид аль-Ибрагим и миллиардер Салех Камель, управлявший средствами нескольких влиятельных членов королевского дома.

Всем арестованным сотрудниками Верховным Комитетом борьбы с коррупцией, полномочия которого чрезвычайно широки, а во главе поставлен, кто бы сомневался, наш старый знакомый, «маленький принц» Мухаммед бин Салман, предъявлены обвинения в коррупции. По официальной версии, все задержанные в той или иной мере причастны либо к «делу 2009 года о наводнении в Джидде», либо к другому громкому скандалу – «делу о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS)».

Но это не единственное, что объединяет взятых под стражу. Все они – члены «дворцовой оппозиции», все они являются противниками реформ «маленького принца». Но главное - все они обладали реальными возможностями организовать отстранение от власти и самого Салмана, и его сына, взявших курс на кардинальную модернизацию экономики и общественных отношений в Саудовской Аравии. Тем более, что после разгрома оппозиции реформам в религиозных кругах - массовых арестов священнослужителей и богословов в сентябре нынешнего года - стало совершенно очевидным: следующие на очереди – оппозиционеры внутри династии и представители консервативных политических элит.

Ни король, ни наследный принц не оставили влиятельным родственникам - и их союзникам в высших эшелонах власти, бизнеса и силовых структур - ни одного шанса на попытку остановить реформы, решительно и жестко сработав на опережение. Избрав для этого совершенно беспроигрышную тактику. Какой разгром оппозиции и политические репрессии, о чем вы? У нас борьба с коррупцией, ничего личного.

А поскольку о казнокрадстве министров и принцев крови в Саудовской Аравии знал даже последний дворник из трудовых мигрантов, то действия короля и «маленького принца» были встречены общественностью исключительно с восторгом. Достаточно сказать, что хештег #the king is fighting corruption – «король сражается с коррупцией» - за несколько часов после обнародования указов саудовского монарха стал одним из самых популярных в Twitter’е, будучи использован 536 тысяч (!) раз.

Принцип «горе побежденным» означает в том числе и то, что активы проигравшей стороны переходят к победителям. С активом принца Мотаиба бин Абдаллы – контролем клана предшественника короля Салмана на троне над Национальной гвардией – все совершенно ясно. Гвардейцев теперь будет курировать наследный принц, он же – министр обороны Королевства, Мухаммед бин Салман. В руках которого теперь, по итогам событий вчерашней ночи, сосредоточен весь «силовой блок» Саудовской Аравии.

Открытым остается куда более интересный вопрос – о дальнейшей судьбе финансовых активов (говорят о 32 миллиардах долларов) еще одного принца, мультимиллиардера Аль-Валида бин Талала бин Абдулазиза. Внука первого короля, племянника всех его преемников и, вдобавок, внука первого премьер-министра Ливана, Риада Аль-Сольха. Мультимиллиардера, которого в 2008 году Time включил в свой Топ-100 самых влиятельных людей в мире. Владельца одной из крупнейших инвестиционных компаний - Kingdom Holding, обладателя крупных пакетов акций таких гигантов как News Corp, Citigroup, Twitter, неофициального хозяина большинства арабских спутниковых сетей и прочая, прочая, прочая.

Аль-Валида невозможно записать в консерваторы. О необходимости признать женщину человеком он заговорил еще тогда, когда нынешний король Салман был лишь одним из возможных наследников престола, а «маленького принца» вообще всерьез никто не воспринимал. Но его главная проблема в том, что у него конфликт не с кем-нибудь, а с Дональдом Трампом, которого Аль-Валид в 2015 году в Твиттере назвал «позором не только для Республиканской партии, но и для всей Америки». Столь серьезная и самостоятельная фигура представляет угрозу для Салмана и наследного принца, вне зависимости от того, к какому лагерю – консерваторов или сторонников модернизации – она принадлежит. А потому дальнейшая судьба Аль-Валида представляется вполне определенной – лично ни его, ни членов его клана не тронут. Но большую часть активов заставят «добровольно пожертвовать» на дело реформ Королевства.

По итогам минувшей ночи у короля Салмана и его наследника фактически не осталось в Саудовской Аравии сколько-нибудь серьезных оппонентов проводимого ими курса. Прежний баланс сдержек и противовесов внутри династии полностью разрушен, оппозиция разгромлена, а ее активы будут перейдут победителям. Но насколько это поможет модернизации Королевства, покажет время.