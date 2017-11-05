Прокуратура сочла незаконным обязательное изучение татарского языка

Прокуратура Татарстана решила, что установка регионального министерства образования об обязательном изучении татарского языка в школах республики является незаконной. Она потребовала отозвать эти рекомендации из школ.

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе юридического анализа документа «выявлено его несоответствие федеральному законодательству».

«Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики на момент издания рекомендаций не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом — Министерством образования и науки России», — говорится в документе.