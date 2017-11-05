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В Дейр-эз-Зоре предотвратили химическую атаку

 

Сирийские военные обнаружили в одном из кварталов Дейр-эз-Зора заминированную машину, в которой находился боеприпас с химическими веществами. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на боеприпасе присутствовала маркировка, указывающая на содержание в нем веществ, которые можно применять только в лабораториях и запрещается использовать в медицинских целях.

В том же районе были найдены два больших склада с оружием и боеприпасами. На одном из них, в частности, обнаружили автоматы М-16 американского производства, снайперские винтовки «Штайр», «Драгунов», G3, минометные установки разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами. На втором хранились боеприпасы для танков и другие различные снаряды для крупнокалиберных пулеметов и минометов, а также беспилотники, средства наблюдения и приборы ночного видения.

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