Тысячи южнокорейцев вышли на акцию протеста накануне визита Трампа

Тысячи человек приняли участие в масштабной акции протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Сеул, сообщает РИА Новостисо ссылкой на агентство Ренхап.

По предварительным данным, в центре Сеула собрались около 5 тысяч человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписями «Мир, а не война!», «Прекратите военные действия, начните переговоры о мире!» и «Мы хотим мира!».

При этом представители ряда общественных организаций подчеркивают, что акция не направлена непосредственно против визита Трампа в Южную Корею. По их словам, они хотят привлечь внимание к проблеме безопасности на Корейском полуострове.