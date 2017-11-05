Большинство финнов против членства в НАТО

лшБольшинство финнов (59%) выступают против членства своей страны в НАТО, показал проведенный по заказу газеты "Хельсингин Саномат" опрос компании Gallup, который в воскресенье опубликован в электронной версии издания.

В понедельник в Хельсинки пройдет встреча министров обороны стран Северной Европы, куда также приглашены министры обороны стран Балтии, Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В этот же день начнется официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.

"Пятьдесят девять процентов опрошенных финнов выступают против членства страны в НАТО, 22% поддерживают вступление, 19% не определились", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, противниками вступления в НАТО выступают различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости или образования. Исключением являются сторонники Коалиционной партии, 45% которой поддерживают вступление страны в НАТО, а 43% придерживаются противоположной точки зрения.