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Первый ресторан для нудистов в Париже

 

На улице Гравей в 12-м округе Парижа открылся первый во Франции ресторан для нудистов под названием O'Naturel. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетители при входе в ресторан должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могут спокойно обедать в обнаженном виде. У заведения нет окон на улицу, поэтому, по заверению менеджеров, оно никак не угрожает нравственности местных жителей, передает лента.ру.

Ресторан рассчитан на 40 посетителей, сумма чека начинается от 30 евро. На открытие O'Naturel были приглашены члены Парижской ассоциации натуристов (Paris Naturist Association).

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