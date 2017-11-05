С сайта ЦРУ пропал архив о бен Ладене

Страницу на сайте ЦРУ с рассекреченным архивом документов и файлов, полученных при операции по ликвидации экс-главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, стало невозможно открыть.

"Документы из Абботтабада временно недоступны, пока устраняются технические проблемы. Мы работаем над тем, чтобы вновь открыть доступ к материалам как можно скорее", — говорится в сообщении на странице, где ранее размещался архив.

По информации портала BuzzFeed, файлы пропали с сайта на следующий день после публикации, в четверг.

В пятницу представитель ЦРУ заявил порталу, что исчезновение материалов вызвано технической неполадкой, которая вскоре будет устранена. Когда журналисты повторно обратились в ведомство, не получив доступ к странице на следующий день, представитель ЦРУ воздержался от комментариев.