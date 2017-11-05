CCCР хотел создать «движение повстанцев» на Кубе и в Мексике

Руководство СССР хотело организовать «повстанческое движение» в Латинской Америке с опорными пунктами на Кубе и в Мексике. Об этом говорится в докладе ЦРУ от 14 мая 1963 года.

Документ входит в рассекреченный архив по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В нем утверждается, что «сотрудник посольства СССР в Мехико Николай Леонов, судя по всему, активно планирует повстанческое движение в Латинской Америке».

Так, Леонов 21 апреля встретился с секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и лидером кубинской революции Фиделем Кастро, который в тот момент был с визитом в Советском Союзе. На фотографии в кубинской газете они запечатлены втроем.

Согласно донесению, предполагалось, что Куба и Мексика станут базами для повстанцев. При этом через Мексику якобы планировалось тайно перевозить оружие.