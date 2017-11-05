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В Батуми упал дельтаплан с гражданином Азербайджана

 

Дельтаплан, на котором находились два туриста из Азербайджана и Украины, упал в воскресенье в Черное море в городе Батуми, сообщает агентство Ipress со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Летальный аппарат упал в море сразу после попытки взлететь. Спасатели сумели достать аппарат и находящихся в нем двоих туристов при помощи буксирного устройства", - приводит агентство сообщение ведомства.

По данным агентства, аппарат упал с высоты 15 метров около батумского яхт-клуба.

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