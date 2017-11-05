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Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду

 

Спортсмены из Афганистана впервые примут участие в зимних Олимпийских играх в 2018 году. Об этом сообщает Tolo News.

На Играх в южнокорейском Пхенчхане выступят горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини. Соответствующее соглашение подписали глава Олимпийского комитета Афганистана Мохаммед Захир Агбар и председатель Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ким Ун Ен.

«Мы зарегистрировали двух афганских атлетов на зимнюю Олимпиаду. Надеюсь, они достойно представят страну на этом соревновании», — заявил Агбар.

Спортсмены из Афганистана ранее 13 раз принимали участие в летних Олимпийских играх. В общей сложности на счету страны две бронзовые медали, обе завоевал тхэквондист Рохулла Никлай в 2008 и 2012 годах.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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