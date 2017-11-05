В Москве эвакуировали Большой театр

В воскресенье вечером из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Две тысячи восемьсот человек вывели из торгового дома ГУМ и еще более двух тысяч — из гостиницы "Метрополь".

В воскресенье эвакуация затронула еще около тысячи посетителей кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов и более тысячи — торгового центра "Дубровка" в Юго-Восточном административном округе.

Около 2,5 тысячи человек вывели из торгового центра "Таганский пассаж" на Таганской улице, "Аркадии" в Большом Овчинниковском переулке и ТЦ "Гудзон" на Каширском шоссе.

Поступали также анонимные звонки о "минировании" торговых центров "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном округе. Из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" эвакуировали около 11 тысяч человек.