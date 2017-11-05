Стать нищим не выходя из дома

В последние годы на постсоветском пространстве, в том числе и на Южном Кавказе, появились проблемы, которые идентичны практически для всех стран: начнешь говорить об одной, вроде бы чисто национальной проблеме, и тут же выясняется – все то же самое можно увидеть рядом, у соседей. Вероятно, тут дело в общем прошлом и схожих постсоветских болячках. Одна из них – игромания. Что, дорогой читатель, небось, вспомнил соседских мальчишек и мужичков, каждый вечер отправляющихся в игорные дома за счастьем?

«Сегодня я стану богатым!»

Так думает едва ли не каждый, кто каждый вечер исчезает за дверями игорных домов или липнет к компьютеру из-за онлайн-игры – такой же заразной болезни, как, скажем, и рулетка. Она, на первый взгляд, не так сильно заметна, но по уровню разрушительного воздействия уступает разве что наркомании. Давайте на минутку себе представим страны нашего региона, представим себе их такими, какие они есть сейчас – с таким же уровнем доходов, с такой же безработицей, с таким же имущественным расслоением – словом, все что мы имеем на данный момент, но только без массового пристрастия к азартным играм.

Можете себе представить, насколько больше денег останется в семьях наших сограждан, насколько меньше будет безнадежных должников, насколько меньше будет квартир, машин, бытовой техники, накопленного десятилетиями золота, проданных по дешевке - только лишь для того, чтобы вовремя расплатиться с долгами, взятыми для ставок в игорных заведениях – официальных или подпольных, а в последнее время все чаще - в онлайн-казино.

Сколько их в одном только Тбилиси – простых граждан, в среднем живущих довольно-таки бедно и из-за массовой одержимости азартными играми неудержимо сползающих из обычной постсоветской бедности в африканскую нищету?!Игромания уже давно перестала быть проблемой отдельных индивидов, как это происходит в развитых странах, и переросла в массовую социальную проблему.

На свете нет бизнеса более паразитического, чем игорный – ну, кроме пожалуй, наркотиков. Целая каста бизнесменов, которые ничего не производят, ничего не импортируют, не оказывают никаких услуг. Впрочем, так же, как и в наркомании, как и в финансовой сфере корень проблем – не бизнес, который пытается выжать максимум прибыли при минимальных затратах. Корень проблем – снова в головах наших сограждан, которые в большинстве своем никак не могут отделаться от мысли о возможности разбогатеть по-быстрому.

«В Баку не будет азартных игр!»

Так, сказывают, вскричал в свое время азербайджанский президент Гейдар Алиев, когда ему доложили о том, что молодежь потянуло к новому развлечению – казино. И в одночасье закрыл все игорные залы. Этот опыт – по-своему уникальный, думается, по сию пору остается лучшим примером государственного отношения к игорной проблеме на постсоветском пространстве. Однако время идет… И вот то тут, то там раздаются голоса, мол, а зачем запрещать богатым людям проматывать в рулетку целые состояния, ведь для них игра – это почти спорт, просто азарт, а не средство заработка. Именно поэтому складывается парадоксальная ситуация: гигантские курортные казино в 5-звездочных гостиницах, которые могут за раз обслужить сотни игроков, не так уж опасны для общества – там в основном играют либо местные богатеи, либо иностранцы.

В разы опаснее небольшие игорные заведения, слот-клубы и тотализаторы – в одних странах они официальные, в других либо подпольные, либо носят более благопристойные названия и таким образом обходят законодательные барьеры. И, пожалуй, самое опасное – это веяние времени, явление, которое изменило все – онлайн-игры.

Все эти типы заведений опасны тем, что они не работают на богатеев и не привлекают иностранных туристов, они обдирают, как липку, местный люмпен-пролетариат, самую обездоленную часть общества. В отличие от богачей, эта категория играет потому, что верит в возможность обогащения в одночасье. И никакой тайны в том нет. Кто не мечтал хотя бы раз в жизни разбогатеть чудесным образом? Когда в советские времена родилась народная мудрость – «Хочешь выиграть в казино? Купи его». Не то сейчас…

Выдающийся американский режиссер Мартин Скорсезе снял замечательный фильм «Казино» с Робертом Де Ниро и Шарон Стоун в главных ролях. В картине было показано, какой беспредел творится в американских казино, в центре мировой игорной индустрии, в Лас-Вегасе, где гангстеры уже давно одели приличные костюмы и стали бизнесменами, где порядок и действуют законы. В жизни, представьте, даже нашей постсоветской все очень даже похоже. Cмотришь американский фильм и невольно задаешься вопросом: «Уж если в приличном и причесанном Лас-Вегасе творится такое, то можно себе представить, что происходит у нас, на Кавказе…» А тут еще, откуда не возьмись, вынырнули интернет-игры.

Стать нищим не выходя из дома

Онлайн-игорная индустрия перевернула все с ног на голову. Теперь уже не имеет значения - находится ли казино в центре города, или за его пределами, какое там количество столов или автоматов, легко туда добраться или нет, впускают в помещение клиентов только в галстуках и фраках, или можно войти в шортах и сандалиях на босу ногу.

Все это перестало иметь какое-либо значение. Теперь промотать состояние можно не выходя из дома, а контролировать – в разы сложнее. Интернет, он ведь как желе - сколько ни пытайся взять его в руки, он все равно ускользает.

В одночасье изменилось все: интернет сравнял всех – страны, которые официально разрешают азартные игры, и страны, в которых они запрещены. Это касается игорных заведений в обычной реальности, но кого интересует реальность обычная, если есть виртуальная? В итоге - болезнь прогрессирует бешеными темпами.

На постсоветском пространстве обороты игорного бизнеса достигают промышленных масштабов – в одной только Грузии около 2 млрд. долларов в год, и это не только гигантские казино, где, в основном, играют иностранцы. Это и небольшие слот-клубы на пыльных городских окраинах, и тотализаторы, которые действуют без каких-либо ограничений, ну и конечно, онлайн-казино, которые вообще никем не контролируются.

Их прибыль – сотни миллионов в год. Это деньги, пущенные на ветер. Деньги, на которые можно было бы сделать какой-нибудь малый бизнес, или в конце концов, купить какую-то полезную вещь, стимулируя тем самым потребительский рынок. Но нет – эти деньги, сотни миллионов, уходят вообще в никуда, это все равно, что просто вынести их в открытое поле и поджечь. Конечно, все на свете рано или поздно меняется. Будем надеяться, наша кавказская игромания тоже пройдет, устаканится и примет цивилизованные формы, как в развитых странах.

Известно, что в среднем американец, который едет в отпуск в Лас-Вегас, делает ставку не более чем на 100 долларов. Так ведут себя взрослые, рациональные люди. И совсем по-другому ведут себя наши дети разных возрастов – от 15 до 70, искренне верящие, что жулье, управляющее игорными заведениями, позволит хоть кому-то их обыграть. В Тбилиси поговаривают, что игорные автоматы доставляются заказчику от производителя ненастроенными – сам заказчик потом ставит на них процент выигрыша. Можете себе представить, насколько скупыми окажутся в такой ситуации владельцы игорных заведений в пост-СССР, где о максимальной прибыли и минимальных затратах мечтают не только игроки, но и хозяева? А что уж говорить про онлайн, где вообще, не понятно кто, зачем, и почему?

В общем, так или иначе, судя по всему, проблема разрастается и не думает сходить на нет, а появление онлайн-игр вдохнуло новую энергию в игроманов, которые теперь стали намного более свободными.

Азартные игры разрушают наши страны. И если крупные казино (тема спорная) привлекают, в основном, иностранцев и богачей, то заведения поменьше – однозначное и абсолютное зло.

И здесь ситуация обстоит так же, как в отношении онлайн-кредитования – государство может и обязано сделать многое, чтоб обуздать эту заразу. Но как это сделать – никто не знает. Некоторые умники утверждают, что, мол, спасение утопающих (все так же и по-прежнему) – дело рук самих утопающих.

Выходит, будем тонуть?