Вагит Алекперов может купить еще один банк в Азербайджане

Два банка в Азербайджане с иностранным капиталом - NIKOIL Bank и AccessBank – ведут переговоры об объединении, сообщил Trend-источник на банковском рынке.

По словам собеседника агентства, переговоры находятся на ранней стадии, однако источник уточнил, что речь идет о поглощении NIKOIL Bank-ом AccessBank-а.

В капитале обоих банков присутствует зарубежный капитал. При этом AccessBank является 100-процентным иностранным банком. Так, акционерами AccessBank выступают Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая компания LFS Financial Systems и AccessHolding.

Хотя в состав акционеров NIKOIL Bank входят местные компании (TOPAZ Investments, ISR Holding) и физические лица, конечным бенефициаром является глава российского нефтегазового гиганта LUKOIL Вагит Алекперов.

Как отметил источник агентства, пока не известно, как будут распределены акции объединенного банка с учетом наличия такого большого числа акционеров. Возможно, что зарубежные акционеры AccessBank продадут свои акции полностью.