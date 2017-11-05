Отряды пешмерга потеряли десятки бойцов

Курдские вооруженные отряды пешмерга потеряли за время столкновений с силовиками Ирака 60 бойцов убитыми и 150 ранеными, заявил в воскресенье генсек пешмерга Джаббар Явар.

"Столкновения, которые произошли в последнее время, привели к гибели 60 бойцов пешмерга и ранению 150", — сообщил Явар на пресс-конференции, которую транслировал курдский телеканал NRT.

По его словам, отряды пешмерга предлагают решить вопрос пограничных переходов установлением совместного контроля федеральных и курдских властей. Он отметил, что причины, приведшие к столкновениям, были политическими, и отряды пешмерга хотели бы избежать междоусобиц в регионе.