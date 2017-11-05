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Азербайджан громит Россию и выходит в лидеры чемпионата Европы обновляется

Автор: Отдел спорта 

На командном чемпионате Европы по шахматам в Греции завершился матч 8-го тура между мужскими сборными Азербайджана и России.

Со счетом 3:1 победила наша команда. В четвертой партии россиянин Максим Матлаков обыграл представителя Азербайджана Аркадия Найдича и размочил счет. Но на итоговый исход матча поражение Найдича не повлияло.

Женская сборная Азербайджана тоже порадовала сегодня, победив Францию.

*   *   * 21:27

Мужская сборная Азербайджана по шахматам продолжает победную серию на чемпионате Европы. Сегодня в предпоследнем, 8-м туре, был обыгран лидер - сборная России.

Шахрияр Мамедъяров черными фигурами одолел Александра Грищука. Теймур Раджабов белым цветом победил Яна Непомнящего. Рауф Мамедов на четвертой доске взял верх над Даниилом Дубовым. В активе Рауфа 7,5 очка в 8 партиях на нынешнем чемпионате. Потрясающий результат!

Таким образом, счет стал 3:0 в пользу сборной Азербайджана. В данную минуту продолжается партия между россиянином Максимом Матлаковым и представителем нашей страны Аркадием Найдичем. Но ее результат уже не будет иметь принципиального значения.

Это пятая подряд победа сборной Азербайджана. Перед последним, 9-м туром, наша команда вырвалась в единоличные лидеры. У Азербайджана 13 очков. У России и Украины на очко меньше. Все решится завтра в заключительном туре. Соперники азербайджанских шахматистов в решающем матче станут известны чуть позже.

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