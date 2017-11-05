Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

Власти Саудовской Аравии утвердили план выдачи туристических виз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Получить ее можно только через авторизованных туроператоров.

В настоящее время попасть в Саудовскую Аравию очень сложно, и для этого нужен серьезный повод. Приехать в королевство могут правоверные мусульмане и только в связи с посещениями святынь в Мекке и Медина в период хаджа или совершение малого паломничества «умри».

Кроме того, въезд в государство открыт для бизнесменов и иностранцев, приехавших в гости к члену семьи. Женщины до 30 лет не должны путешествовать без сопровождения мужа или брата, не пустят в страну и незарегистрированную пару.