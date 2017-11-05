Египет обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта вызвал послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии и выразил протест в связи с их вмешательством в дела судебной системы страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Мера связана с тем, что эти страны выразили обеспокоенность в связи с условиями задержания и суда над египетским правозащитником и адвокатом Ибрагимом Метвалли.

«Посол Ихаб Наср, помощник министра иностранных дел по европейским делам… выразил жесткий протест в связи с заявлением этих пяти государств об условиях и обстоятельствах задержания Ибрагима Метвалли и в связи с содержащимся в заявлении неприкрытым и недопустимым вмешательством во внутренние дела и в вопросы судебной власти. В МИД также отметили, что данные страны допустили ошибку, назвав указанного человека арестованным, в то время как он является задержанным по одному из дел, которые ведет генеральная прокуратура», — говорится в сообщении.