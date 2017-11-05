Турция и Россия не могут договориться по Сирии

Россия приняла решение перенести конгресс сирийского национального диалога на более поздний срок после переговоров с Турцией, сообщил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По его словам, турецкая сторона «выразила свои возражения», после чего «Кремль связался с Анкарой и объявил о переносе этой встречи».

«Наши контакты с Россией продолжаются. Наш президент также продолжает обсуждать эту тему. Россия перенесла Конгресс сирийского национального диалога, представители сирийской курдской партии "Демократический союз" участвовать в нем не будут»,— цитирует «Хабер тюрк» господина Калына.

Ранее МИД России сообщил, что конгресс сирийского национального диалога состоится 18 ноября в Сочи. Участвовать в конгрессе будут 33 политических движения, партии и союза из Дамаска, Каира, Эр-Рияда, Стамбула, Женевы, Эль-Камышлы и Кобани.