"Марш миллиона масок" в Лондоне

Организованная движением Anonymous массовая акция протеста "Марш миллиона масок" проходит в Лондоне в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Aкция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.

К назначенному времени — к 18.00 по местному времени – участники акции начали собираться в начальной точке на Трафальгарской площади в центре Лондона. Незадолго до этого на площадь прибыли многочисленные наряды полиции, а также несколько конных патрулей. Несколько полицейских микроавтобусов расположились на улицах рядом с площадью.