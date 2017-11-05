Подписаться на уведомления
 

"Марш миллиона масок" в Лондоне

 

Организованная движением Anonymous массовая акция протеста "Марш миллиона масок" проходит в Лондоне в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Aкция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.

К назначенному времени — к 18.00 по местному времени – участники акции начали собираться в начальной точке на Трафальгарской площади в центре Лондона. Незадолго до этого на площадь прибыли многочисленные наряды полиции, а также несколько конных патрулей. Несколько полицейских микроавтобусов расположились на улицах рядом с площадью.

852 просмотров


Старости
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве наш обзор
Наша погода
Сегодня 17° / 13°
7 Ноя 17° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Трамп следит за ситуацией в Техасе
Один из саудовских принцев погиб при крушении вертолета
Новые лесные пожары в Грузии
Китай создает собственную навигационную систему
Азербайджан громит Россию и выходит в лидеры чемпионата Европы Все решится в матче с Украиной; обновлено
В США открыли стрельбу в церкви 27 погибших, видео, обновлено
"Марш миллиона масок" в Лондоне
Автомобиль врезался в мост в Гахе
Турция и Россия не могут договориться по Сирии
Египет обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Тяжелая авария в Иране много жертв
Жестокое убийство 26-летней азербайджанки в Карсе
Трамп: "Россия не хотела видеть меня президентом"
Отряды пешмерга потеряли десятки бойцов
Смертник атаковал полицейских в Ингушетии
Тяжелое ДТП в Агджабеди
Вагит Алекперов может купить еще один банк в Азербайджане
Стать нищим не выходя из дома Размышления публициста
В Москве эвакуировали Большой театр
Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду
«Карабах» продал около 30 000 билетов на матч с «Челси»
Заказное убийство в Харькове
Лидер венесуэльской оппозиции ищет помощи в Чили
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться