27 человек погибли и несколько оказались раненными, в том числе и двухлетний ребенок, в результате стрельбы в техасской церкви, сообщает Daily Mail.

* * *

Неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви Сазерленд Спрингс в Техасе (США). Несколько человек убиты, сообщает Fox News. Точное количество погибших и пострадавших пока не известно. На месте работают полицейские.

По данным репортера KSAT 12 Макса Мэсси, напавший застрелен.

По его словам, на место прибыли несколько вертолетов для перевозки раненых.

#BREAKING



Shooting at First Baptist Church of Sutherland Springs, Texas. pic.twitter.com/FclGfvwOx9