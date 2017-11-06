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В США открыли стрельбу в церкви 27 погибших, видео, обновлено

 

27 человек погибли и несколько оказались раненными, в том числе и двухлетний ребенок, в результате стрельбы в техасской церкви, сообщает Daily Mail.

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Неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви Сазерленд Спрингс в Техасе (США). Несколько человек убиты, сообщает Fox News. Точное количество погибших и пострадавших пока не известно. На месте работают полицейские.

По данным репортера KSAT 12 Макса Мэсси, напавший застрелен.

По его словам, на место прибыли несколько вертолетов для перевозки раненых.

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