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Китай создает собственную навигационную систему

 

Китай в воскресенье, 5 ноября, провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн 3Б» с двумя спутниками навигации «Бэйдоу 3» с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Старт произошел в 19:45 по местному времени, сообщило агентство Синьхуа.

Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы «Бэйдоу». В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).

Разработка системы «Бэйдоу» началась в 1994 году. Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников.

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