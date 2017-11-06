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Новые лесные пожары в Грузии

 

В альпийской зоне Большого Кавказа на склоне горы Кохта у села Артана Телавского муниципалитета региона Кахетия (Восточная Грузия), где в начале сентября этого года в течение нескольких дней с участием авиации боролись с сильным пожаром, снова появились очаги возгорания.

Как сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, с утра зона пожара была осмотрена с вертолета и на данном этапе не существует угрозы распространения огня.

По информации ведомства, огонь возник на том же месте, что и два месяца назад. На его тушение уже вышли пожарные-спасатели и, предположительно, до конца дня или завтра к утру пожар будет ликвидирован.

Между тем, как сообщают грузинские СМИ, в селе Артана, расположенном примерно в 10 км от очагов возгорания, уже чувствуется запах гари. На помощь пожарным отправились жители села. Ситуацию осложняет труднодоступность очагов пожара.

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