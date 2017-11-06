События в регионе Южного Кавказа не часто попадают в национальные новости в Соединенных Штатах, хотя эта сложная территория на границе Европы и Азии остается очагом конфликтов и интриг. Об этом, как передает haqqin.az, пишет американское издание Albuquerque Journal.

Но, несмотря ни на что, Джули Джордж, американский эксперт по кавказскому региону, профессор Queens College и Нью-Йоркского City University проведет на эту тему лекцию в городе Альбукерке (крупнейший город американского штата Нью-Мексико).

Главный посыл ее выступления будет заключаться в том, что конфликты на Кавказе задерживают развитие региона. Речь, прежде всего, идет о Нагорном Карабахе. (Как известно, из-за агрессивной политики Армении Ереван остался в стороне ото всех перспективных региональных проектов, которые инициировал Азербайджан – прим. haqqin.az).

Джули Джордж отметила, что администрация Трампа, учитывая его внутреннюю повестку дня, как и прежняя администрация Обамы, вряд ли будет уделять много внимания внешней политике, помогая решить конфликты в мире.

«А вот администрация Джорджа Буша была гораздо более заинтересована в этом. Только в это время можно было и решить карабахский вопрос», - сказала она.