Подписаться на уведомления
 

В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас

Автор: Отдел информации 

События в регионе Южного Кавказа не часто попадают в национальные новости в Соединенных Штатах, хотя эта сложная территория на границе Европы и Азии остается очагом конфликтов и интриг. Об этом, как передает haqqin.az, пишет американское издание Albuquerque Journal.

Но, несмотря ни на что, Джули Джордж, американский эксперт по кавказскому региону, профессор Queens College и Нью-Йоркского City University проведет на эту тему лекцию в городе Альбукерке (крупнейший город американского штата Нью-Мексико).

Джули Джордж

Главный посыл ее выступления будет заключаться в том, что конфликты на Кавказе задерживают развитие региона. Речь, прежде всего, идет о Нагорном Карабахе. (Как известно, из-за агрессивной политики Армении Ереван остался в стороне ото всех перспективных региональных проектов, которые инициировал Азербайджан – прим. haqqin.az).

Джули Джордж отметила, что администрация Трампа, учитывая его внутреннюю повестку дня, как и прежняя администрация Обамы, вряд ли будет уделять много внимания внешней политике, помогая решить конфликты в мире.

«А вот администрация Джорджа Буша была гораздо более заинтересована в этом. Только в это время можно было и решить карабахский вопрос», - сказала она.

120 просмотров


Старости
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве наш обзор
Наша погода
Сегодня 17° / 13°
7 Ноя 17° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В решении карабахского вопроса мог помочь только Буш они о нас
Трамп следит за ситуацией в Техасе
Один из саудовских принцев погиб при крушении вертолета
Новые лесные пожары в Грузии
Китай создает собственную навигационную систему
Азербайджан громит Россию и выходит в лидеры чемпионата Европы Все решится в матче с Украиной; обновлено
В США открыли стрельбу в церкви 27 погибших, видео, обновлено
"Марш миллиона масок" в Лондоне
Автомобиль врезался в мост в Гахе
Турция и Россия не могут договориться по Сирии
Египет обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Тяжелая авария в Иране много жертв
Жестокое убийство 26-летней азербайджанки в Карсе
Трамп: "Россия не хотела видеть меня президентом"
Отряды пешмерга потеряли десятки бойцов
Смертник атаковал полицейских в Ингушетии
Тяжелое ДТП в Агджабеди
Вагит Алекперов может купить еще один банк в Азербайджане
Стать нищим не выходя из дома Размышления публициста
В Москве эвакуировали Большой театр
Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду
«Карабах» продал около 30 000 билетов на матч с «Челси»
Заказное убийство в Харькове
Лидер венесуэльской оппозиции ищет помощи в Чили
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться