Первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" в субботу вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно Pioneering Spiri отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами в Черном море.

Итак, строительство морских участков двух ниток на территории российской ИЭЗ завершено, в целом уложено 448 км подводных трубопроводов по двум ниткам. В соответствии с запланированным графиком строительства менее чем за 6 месяцев построено почти 25% морского участка. Сначала Pioneering Spirit уложило одну нитку до границы с ИЭЗ, потом вернулось в Анапу для начала глубоководной укладки второй нитки. Теперь это судно продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй. Транспортировка газа по "Турецкому потоку" по графику должна начаться в декабре 2019 года.

Напомним, что газопровод будет проходить по дну моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина подводной части трубы составит около 910 км, а наземной по турецкой территории - 180 км. Первая нитка предназначена для пользования Турции, вторая - для снабжения газом стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд. кубометров газа в год, хотя ранее планировалась реализация четырех таких ниток стоимостью в 11,4 млрд. евро. А в 2017 году "Газпром" пересмотрел размер вложений в "Турецкий поток" с 41,9 млрд. до 92,8 млрд. рублей.

Темпы строительства «Газпрома» высоки, он явно спешит. Это и понятно, слишком уж затянулась история со строительством южной ветки российского газопровода в Европу в обход Украины, с которой у Москвы никак не складываются отношения. С Турцией все в порядке, она однозначно согласна принимать весь объем предлагаемого Россией газа. Часть своего газа «Газпром» уже прокачивает в Европу по трубопроводу «Северный поток 1», такой же объем планируется пропускать по маршруту «Северный поток 2». И если протянуть еще одну трубу через Турцию, то российские планы полностью будут реализованы – Украина потеряет свою транзитную значимость.

Но именно этот маршрут и напоролся на самое упорное сопротивление Запада, который все же не желает полного устранения Киева от транзитного пирога. Это было продемонстрировано в 2014 году с «Южным потоком», когда Еврокомиссия зарубила проект после того, как Москвой в него был ухлопан не один миллиард долларов.

Начатый было проект «Турецкий поток» с выходом в Южную и Юго-Восточную Европу тоже был вскоре отложен, но уже из-за временных политических разногласий в турецко-российских отношениях. И теперь надо наверстать упущенные годы. Тем более что и с Западом отношения Москвы все более обостряются, как он воспримет новый российский газопровод на сей раз – никто предсказать не может.

Не случайно глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Москва готова к работе по продлению газопровода "Турецкий поток" в другие страны Европы только после получения твердых юридических гарантий из Брюсселя.

"Мы видим значительный интерес к этому со стороны целого ряда правительств стран ЕС. И вы к этому готовы, но, учитывая неудачный опыт с "Южным потоком", будем готовы приступить к такой работе по "Турецкому потоку", по его выводу на территорию Евросоюза, только после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя", — сказал он. А его заместитель Алексей Мешков назвал эти гарантии даже железобетонными.

Конечно, Москву не могут не беспокоить попытки ряда институтов ЕС торпедировать энергопроекты в Европе с российским участием, речь в первую очередь идет о проекте "Северный поток-2". Но и неясностей со стороны Еврокомиссии в отношении второй нитки газопровода "Турецкий поток" тоже достаточно. Пока она четкого решения по данному вопросу не приняла, но отдельные заявления политиков настораживают. И если первой нитке проекта в Турцию ничто не мешает завершиться в срок, то для второй нитки все же потребуется окончательная договоренность с европейской стороной. Пока больших проблем по согласованию трассы нет, вопрос в том, как дальше она будет идти после Турции. Скорее всего, в сторону Греции с возможными ответвлениями. И в таком случае она пойдет или параллельно маршруту по доставке в Европу азербайджанского газа TAP, или же просто объединится с ним.

Одним словом, Москве еще предстоит для это провести большую работу. И не только с Евросоюзом. Есть еще одна и более недружелюбная сила, которая может помешать реализации замыслов России. Это США, длинные руки которых доходят до любого конца мира и могут при желании регулировать и не столь важные проблемы. В частности, сегодня наибольшую опасность для Москвы представляют санкции Вашингтона, которые систематически расширяются, им кажется, нет конца. Правда, разъяснения Госдепартамента США о применении новых санкций в отношении российских трубопроводов снижают риски экспортных проектов «Газпрома». Проекты, где контракты были подписаны до августа, выводятся из-под угрозы. Но это, видимо, касается как раз таки «Северного потока 2», так как под началом проекта понимается дата, когда подписан контракт по проекту, как отмечается в публичном руководстве Госдепа по применению санкций. Да и «Турецкий поток» может не подпасть под эти санкции, но… только до территории Турции.

Этот проект согласован давно, а вот далее в Европу маршрут еще не согласован, и он обязательно столкнется с большими трудностями. Кроме того, закон о санкциях США будет отрицательно влиять на настроения европейских инвесторов в вопросе участия в новых проектах. А это тоже немаловажный фактор.

И как бы Москва сегодня не спешила, она опасается исхода своей затеи. К тому же она уже опоздала, и российский газ в любом случае может поступить в Европу только после азербайджанского, являющегося приоритетным для Запада. Вот и получается, что Москва спешит, но опасается, Баку хладнокровно строит свою работу в соответствии с графиком. А Вашингтон выжидает, не спеша с комментариями после объявленных санкций.