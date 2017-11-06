Искушение революцией. Так, помнится, я назвал свою статью в году 1963-ем, когда редактор университетской газеты предложил мне написать что-нибудь серьезное вместо того, чтобы бесцельно болтаться по Торговой.

– Скоро 7 ноября, отчего бы не сочинить тебе что либо эдакое, не стандартное. Например, как нынешнее поколение молодое, незнакомое воспринимает события 1917-го.

Я, к его удивлению, оперативно и со всей серьезностью, на которую был способен 23-летний студент филфака Азгосуниверситета отнесся к его предложению, и через пару дней положил ему на стол свои размышления на заданную тему. Название статьи ему понравилось.

- Остальное прочту дома – на сон грядущий, - пообещал он, искренне, как мне показалось, радуясь моему желанию принять участие в праздничном номере студенческой газеты.

Однако на следующий день, когда я появился в дверях редакции, его было не узнать. Нет, он не стал оспаривать некоторые суждения о революциях, их природе и вождях – загадках, как я писал, всяких общественных потрясений. Отведя меня подальше от редакционных дверей, он пробормотал, что статья получилась проблемная, а нужна праздничная – «В парткоме не поймут. Ты отложи его куда-нибудь подальше. Может, и опубликуют лет эдак через десять»,- сказал редактор и исчез, словно его ветром сдуло. Пригодилась та статья не лет через десять, как предсказывал Алик Письман, а в начале 80-х, когда я в Москве корпел над научным осмыслением характера и своеобразия современного революционного движения на Ближнем Востоке, а конкретно в Ираке. Саддам Хусейн, Мухаммед Азиз – лидер коммунистов, курд по происхождению, отчего компартия чем-то напоминала курдских демократов и в конце концов раскололась.

Последовавшая затем резня коммунистов и создание его провластного аналога удивительным образом служили фактологическим подспорьем моим суждениям об эффекте романтизации революционного переворота, как единственном и самом эффективном шансе на лучшую жизнь.

Вспомнился этот давнишний эпизод не столько в связи с очередной годовщиной Великой Октябрьской революции, сколько новой информационно-политической трактовкой событий столетней давности, предпринимаемой официальной Москвой. Фильмы о Троцком и образ Ленина в исполнении актера Миронова, равно как и пропагандистская шумиха вокруг кинопремьеры лишь часть общего поворота в общественных настроениях, которые наблюдаются в последнее время в России.

Сюда следует отнести и ранее произведенную реинкарнацию царя и соответственно царизма, который был проклинаем русским инакомыслием едва ли не все 400 с лишним лет своего существования. Можно говорить о трезвом, взвешенном, объективном взгляде на историю, хотя кто может поручиться, что не произойдет очередной поворот к радикализму.

Речь идет о попытках переосмысления исторических событий, которые в своем конечном результате вместо царской России дали жизнь совершенно новой стране – социалистической формации. Понадобилось без малого сто лет, чтобы россияне прокляли революцию, Ленина, не говоря уже о Троцком и еще 15 лет, чтобы вновь эти же герои появились на экранах в качестве революционеров-преобразователей общества.

Что это – заказ властей или отражение общественных настроений? Скорее всего и то и другое. Но тогда закономерен вопрос: а что являли собой Горбачев с его перестройкой, обернувшейся кровавой революцией, стоившей миллионы жизней и полуголодное существование большинства россиян по сию пору. Не говоря уже о мировоззренческом тупике, в котором оказалось российское общество и все постсоветское пространство, и потерях, которым этот продолжающийся процесс сопровождается.

По сравнению с прямым предательством, совершенным Горбачевым на Мальте, пособничество Германии русской политической эмиграции во главе с Лениным просто детские шалости. Заметьте, Горбачев отвергнут российским обществом, но продолжает оставаться под защитой Запада. Революция закончена! Забудьте! – вот как следует понимать отношение Запада к не имеющему аналогов в мировой истории политическому предательству.

В этом кроится и причина неприятия им путинизма, поставившего Россию на путь державности. Это – новая идеология для россиян, которая имеет все шансы стать общенациональной. Увы, с этим трудно что либо поделать – такова политическая традиция страны царей и коммунистических вождей. По большому счету в этих новых общественных настроениях ничего нового нет. Так было. Так и будет.

Новое лишь то, что Россия рассталась c идеей неизбежности революции как радикального способа перевода страны на рельсы прогресса. Революция и демократия - антиподы по своей природе и способам общественного развития. Это то, чего не смогли усвоить политические силы так называемого народофронтовского толка. Отсюда их неспособность отказаться от старых, отторгаемых большинством общества способов политической борьбы.

Слишком многие факты указывают на усиление криминалитета в различных регионах страны. Ставка на силу, давление, проповедуемая определенной частью оппозиции не может не создать благоприятной почвы для распространения и усиления радикальных настроений. Это, как показывает опыт предшествующих лет, чревато ограничением поля деятельности новых, демократически настроенных сил.

В атмосфере враждебности, разжигания политического противостояния эти ростки толерантности, как мы убедились в недавнем прошлом, могут быть подавлены и утеряны. Из сказанного вовсе не следует, что революционный потенциал азербайджанской оппозиции достаточно велик для каких-то масштабных действий. Этого-то как раз и не просматривается.

Речь идет об отказе от давних стереотипов и на этой основе обновлении политического мышления. То есть перед нами не вопрос тактики, а проблема интеллектуального порядка. Отсюда и актуальность вопроса: в состоянии ли осуществить этот переход к новым приемам и способам политического самоутверждения оппозиционные силы? России для этого понадобились десятилетия. Не такой уж длительный срок для профессиональных политиков. Политиков, но не революционеров. К тому же для этой трансформации многого и не требуется: надо лишь понять – время революций прошло.

Это я не для оппозиции, а в связи со столетием настоящей революции – Октябрьской. То, что вместо революции надо придумать что-то новое, мне как и многим в Баку, стало ясным еще в 1963 году. О чем я не раз говаривал своим оппонентам в оппозиции в начале 90-х. Не смог убедить, пошли на переворот и получили то, что вполне заслужили – общественное равнодушие. А на дворе уже другая эпоха - демократии. Пусть и азербайджанской…