Глава коммерческого департамента Baku City Circuit Бюлент Озердим отметил на сегодняшней пресс-конференции, что прошлый год был очень удачным в плане проведения Гран-при Азербайджана.

«Сейчас мы готовимся к нашей третьей гонке, - говорит он. - Ожидания очень повысились. Перед первым соревнованием никто не знал, чего ожидать от бакинского Гран-при. Но все остались довольны.

В 2017 году нам повезло – в Баку была очень интересная гонка. Для нас это была отличная реклама. Вся мировая пресса писала о нас.

В прошлом году 35 процентов зрителей на бакинских трибунах составили иностранцы, и 88 процентов из них, согласно результатам опроса, остались довольны.

Если в 2016 году к нам приехали зрители из 45 стран, то в 2017-м – из 65-ти. Лидирует тут Россия, далее следуют Великобритания, Украина и ОАЭ».

«Наша цель – увеличить количество зрителей на трибунах, - говорит директор по маркетингу и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. - Цены для резидентов Азербайджана те же, что и в прошлом году. Но до января наши граждане смогут купить билеты по скидке 20 - 25 процентов. Билеты можно приобрести как на нашем сайте, так и в точках продаж».

Также Н.Арпадараи сообщила, что развлекательная программа на Гран-при Азербайджана будет иметь место и в 2018 году.

«Мы посещаем гонки в разных странах и видим, что в плане развлечений Баку справляется со своей задачей лучше, чем многие другие города», - заявила представитель BCC.

В 2018 году Гран-при Азербайджана впервые пройдет не летом, а весной - с 27 по 29 апреля. Есть вероятность, что в эти дни будет дождливая погода.

«Мы готовы к тому, что может пойти дождь, - говорит Н.Арпадараи. – Для зрителей будут установлены навесы. Возможно, весенняя гонка станет нашим дополнительным преимуществом. Во-первых, многие зрители жаловались на жару, а теперь такой проблемы не будет. А во-вторых, в дождь наша гонка может быть еще более интригующей».

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С сегодняшнего дня поступают в продажу билеты на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2018 года.

До 31 декабря билеты будут продаваться с 20-процентной скидкой. Помимо этого, гражданам Азербайджана до последнего дня продаж будет предоставляться скидка в 25 процентов.

В этот период цена на 4-дневные билеты будет варьироваться от 160 до 600 манатов для взрослых и от 120 до 420 манатов для детей от 2 до 16 лет.

В этот период к продаже также предлагаются однодневные билеты в зонах свободного размещения: 60 манатов – за пятницу, 100 манатов – за субботу и 150 манатов – за воскресенье.

С 1 января 2018 года билеты будут продаваться по полной номинальной цене, но для граждан Азербайджана 25-процентная скидка сохранится.

Гран-при Азербайджана - 2018 пройдет в Баку с 27 по 29 апреля.