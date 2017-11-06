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В Баку судят сына экс-депутата Салахзаде

Автор: Отдел информации 

В Насиминском районном суде прошло предварительное заседание по делу в отношении сына экс-депутата Галиба Салахзаде – Алигусейна, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На заседание, прошедшее под председательством судьи Шалали Гасановой, представители СМИ допущены не были.

Согласно информации, вследствие того, что потерпевший не явился на заседание, оно было перенесено на 8 ноября.

Напомним, что Алигусейну Салахзаде инкриминируется избиение сотрудника ОАО Azərsu и предъявляются обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) УК АР. Решением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

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