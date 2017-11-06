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У сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД

 

Со времени внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак, до конца октября текущего года были обследованы 344 729 человек, сообщает АПА.

По словам директора Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Зохры Алимирзоевой, среди лиц, прошедших медицинское обследование с 1 июня 2015 года по 31 октября 2017 года включительно, 23 652 оказались носителями талассемии, у 1288 был обнаружен сифилис, а у 255 человек – СПИД. Всего число пар – носителей талассемии составило 125.

По словам директора, медицинское обследование в 2017 году прошли 116 435 желающих заключить брак. У 13 469 из них выявлена талассемия, у 404 - сифилис и у 92 - СПИД. 

З.Алимирзоева отметила, что в октябре было обследовано 11 328 человек. Установлено, что 300 из них являются носителями талассемии, 26 больны сифилисом, а у 8 человек обнаружен СПИД. Также выявлено 8 пар, являющиеся носителями талассемии.

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