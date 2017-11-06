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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

 

Завтра в Баку и на Апшероне будет облачная погода, утром и вечером в ряде мест возможна изморось. Ветер - северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха составит: ночью - 9 - 13, днем - 16 - 19 градусов тепла; в Баку: ночью - 10 - 12, днем - 17 - 19 градусов тепла.

Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 55 - 65%.

С 8 и до вечера 10 ноября погода в республике, начиная с западных районов, заметно ухудшится с выпадением локальных дождей. В некоторых местах вероятны ливни, а в горах - снег. Ветер - западный. Температура воздуха снизится на 4 - 6 градусов. В реках возможно повышение уровня воды.

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