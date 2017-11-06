Азербайджан выплатил по долгам 400 миллионов долларов

Азербайджан в первом полугодии 2017 года направил $409,3 млн на обслуживание своего внешнего долга, передает Интерфакс-Азербайджан сообщение Счетной палаты республики.

"В январе-июне текущего года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана увеличился на 3,8% - $7 млрд 172,6 млн", - отмечается в материалах Счетпалаты по проекту госбюджета на 2018 год.

По данным палаты, в I-м полугодии текущего года Азербайджан направил $409,3 млн на обслуживание внешнего долга, из них $323,2 млн составили выплаты по основному долгу и $86,1 млн – выплаты по процентам.

В целом в структуре внешнего долга страны $4 млрд 116,7 млн, или 57,4%, приходятся на средства, привлеченные сроком до 10 лет.

При этом на 1 июля сего года в долларах США привлечено 74,8% внешнего долга.