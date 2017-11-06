Cуд в Ираке исключил создание независимого Курдистана

Федеральный суд Ирака исключил выход курдской автономии из состава страны после проведенного в Иракском Курдистане референдума о независимости. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria.

Суд подтвердил, что в основном законе республики нет статьи, допускающей отделение какого-либо региона.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Плебисцит состоялся вопреки протестам Багдада и решения Высшего суда о неконституционности действий региональных властей.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в Конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.