Назван самый дорогой город мира

Сингапур четвертый год подряд признается самым дорогим мегаполисом для проживания иностранцев. Об этом свидетельствуют выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает ТАСС.

Отмечается, что город-государство "является самым дорогим местом в мире для приобретения автомобиля, а также вторым по стоимости одежды". Однако в некоторых категориях, например, по товарам для дома и личной гигиены, а также по ценам на обслуживающий персонал, Сингапур является относительно дешевым местом по сравнению с другими региональными мегаполисами, говорится в докладе.

Эксперты также пришли к мнению, что стоимость продовольствия примерно одинаковая в Сингапуре и Шанхае.

Второе место в рейтинге занял Гонконг, за которым следуют соответственно Цюрих, Токио и Осака. В список также вошел Нью-Йорк, который благодаря подешевевшему доллару опустился на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял девятую строчку. Единственным представителем еврозоны в списке стал Париж, который поставлен на десятое место, разделив эту позицию с Копенгагеном.

В докладе была рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, а также оплата школы и детских садов.