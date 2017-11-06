Подписаться на уведомления
 

Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю

Автор: Отдел информации 

Министерство иностранных дел Норвегии в пятницу 27 октября обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения.

Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны  объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны» (из выступления государственного секретаря Бьерна Глада Педерсена 25 октября 2013 года).

Между тем израильская организация Med İsrael for Fred (MIFF) выступила со специальным заявлением, в котором обвинило правительство Норвегии в применении практики двойных стандартов.

Организация утверждает, что принцип отказа от продажи оружия в охваченные войной регионы соблюдается правительством Норвегии лишь выборочно. Так, Норвегия уже поставила свое оружие на десятки миллионов долларов в арабские страны, которые участвуют в конфликтах в Сирии и Ираке, а также в государства, воюющие на своей территории с повстанцами (гражданская война). MIFF требует от правительства Норвегии пересмотра данного принципа и разрешения поставок вооружений в Израиль.

3012 просмотров


Старости
В Саудовской Аравии массовые аресты принцев и министров
В Саудовской Аравии массовые аресты принцев и министров по горячим следам
Наша погода
Сегодня 16° / 13°
7 Ноя 17° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Нефть дорожает из-за ареста саудовских принцев
Сепаратисты заявили о боях на Донбассе
Баку - Тбилиси - Карс и…Ереван haqqin.az из Грузии
«Формула-2» тоже пройдет в Баку
Названа предотвращающая рак еда
Новое здание SOCAR обошлось в 414 миллионов долларов
Саудовских принцев обвинили в отмывании денег
TANAP окажет помощь тысячам турок
Зюганов: «Зачем КНДР должна отказываться от ядерного оружия?»
Президент Ливана о бегстве премьера Харири
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю
Назван самый дорогой город мира
Cуд в Ираке исключил создание независимого Курдистана
Азербайджан выплатил по долгам 400 миллионов долларов
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Умер грузинский поэт Чарквиани
У сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД
Операция на Каспии: задержаны граждане Азербайджана
В Баку судят сына экс-депутата Салахзаде
Объявлены цены билетов на «Формулу-1» в Баку обновлено
Каталонских депутатов ждет арест: обвинение в мятеже
Армия Асада берет под контроль границу с Ираком
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X
Убийство в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться