Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю

Министерство иностранных дел Норвегии в пятницу 27 октября обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения.

Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны» (из выступления государственного секретаря Бьерна Глада Педерсена 25 октября 2013 года).

Между тем израильская организация Med İsrael for Fred (MIFF) выступила со специальным заявлением, в котором обвинило правительство Норвегии в применении практики двойных стандартов.

Организация утверждает, что принцип отказа от продажи оружия в охваченные войной регионы соблюдается правительством Норвегии лишь выборочно. Так, Норвегия уже поставила свое оружие на десятки миллионов долларов в арабские страны, которые участвуют в конфликтах в Сирии и Ираке, а также в государства, воюющие на своей территории с повстанцами (гражданская война). MIFF требует от правительства Норвегии пересмотра данного принципа и разрешения поставок вооружений в Израиль.