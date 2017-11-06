Президент Ливана о бегстве премьера Харири

Президент Ливана Мишель Аун выступил сегодня с обращением, призвав политических лидеров страны к спокойствию и действиям, направленным на укрепление безопасности и национального единства, сообщает Newsru.co.il.

Это заявление стало официальной реакцией президента на бегство из страны и отставку премьер-министра Саада Харири.

Накануне генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хизбалла" ("Партия Аллаха") Хасан Насралла в эфире телеканала "Аль-Манар" заявил: есть свидетельства, что решение об отставке Харири было принято премьером под давлением Саудовской Аравии.

Насралла полагает, что разногласия, если они имелись, Саад Харири мог бы решить с нынешним правительством. "Даже если бы Харири действительно думал об отставке, ему следовало бы вернуться в Ливан и поставить в известность президента", – сказал Насралла.

Западные СМИ пишут о том, что Харири поспешил покинуть Ливан, так как получил информацию о готовящемся на него покушении. По некоторым данным, об этом его могли уведомить саудовцы, проинформированные соответственно американскими или израильскими спецслужбами.