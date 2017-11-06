Зюганов: «Зачем КНДР должна отказываться от ядерного оружия?»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал США отказаться от шантажа КНДР, поскольку такие действия только подталкивают Северную Корею к развитию своей ядерной программы. Об этом политик заявил «Интерфаксу».

«Северные корейцы не откажутся от своей ядерной программы. А почему они должны это делать? Американцы откажутся от угроз и шантажа? Ядерная программа — это форма защиты», — сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что именно американская «беспардонная политика» и «бесконечные угрозы» способствуют распространению ядерного оружия. Глава КПРФ тем не менее назвал «позитивным» желание президента США Дональда Трампа лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным связанные с КНДР вопросы на саммите АТЭС.