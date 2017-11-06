TANAP окажет помощь тысячам турок

Консорциум по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) окажет продовольственную помощь 10 тысячам малоимущих, проживающим в населенных пунктах по маршруту прокладки трубопровода, сообщает Анадолу со ссылкой на консорциум.

Согласно информации, на первом этапе будет оказана помощь 3 522 жителям провинций Ардаган, Карс и Эрзурум.

Общий бюджет проекта социальной ответственности консорциума составляет два миллиона турецких лир.

Отметим, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное - в Европу.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.