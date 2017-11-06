Саудовских принцев обвинили в отмывании денег

В число обвинений, предъявленных задержанным в Саудовской Аравии членам королевской семьи, входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника. Официально эта информация пока не подтверждена.

Племянник короля, принц аль-Валид бен Талал бен Абдель Азиз Аль Сауд, по словам источника агентства, обвиняется в отмывании и вымогательстве денег, а также во взяточничестве. Принцу Митебе бен Абдулле инкриминируются растрата, наем несуществующих сотрудников и махинации с госконтрактами на закупку раций и пуленепробиваемых жилетов. В свою очередь бывший губернатор Эр-Рияда принц Турки обвиняется в коррупции при строительстве метро, а бывшего министра финансов Ибрагима аль-Ассафа обвиняют в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и злоупотреблении своим положением.

О задержании в Саудовской Аравии 11 принцев, четырех министров, а также бывших чиновников стало известно накануне. До этого король Сальман создал Высший комитет по борьбе с коррупцией. Возглавил орган кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Именно данное ведомство санкционировало аресты названных выше лиц.