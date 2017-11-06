Новое здание SOCAR обошлось в 414 миллионов долларов

Доля генподрядчика строительства нового административного здания азербайджанской госкомпании SOCAR, открытого в прошлом году, компании Tekfen, согласно контракту, составляет около 414,24 млн долларов, говорится в отчете Tekfen по итогам трех кварталов 2017 года, сообщает Trend.

Согласно отчету, контракт по строительству выполнен на 99,2 процента. Оставшиеся работы оцениваются почти в 3,29 млн долларов.

Что касается других проектов, в которых Tekfen является подрядчиком, то на первое октября доля компании в контракте на расширение Сангачальского терминала в рамках проекта "Шах Дениз-2" составляет около 480,32 млн, а объем оставшихся работ оценивается соответственно в 42,56 млн долларов. Между тем доля Tekfen в контракте на строительство платформ в рамках "Шах Дениз-2" составила 315,81 млн долларов.

Согласно отчету, стоимость строительства нового здания Министерства по налогам Азербайджана составляет 94 млн долларов. На сегодняшний день контракт выполнен на 6,5 процента, а завершить его планируется до 31 августа 2018 года. Проекты составляющей с Tekfen альянс компании Azfen, которые учитываются отдельно, оцениваются почти в 787,84 млн долларов, из которых уже реализовано 89 процентов.