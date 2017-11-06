«Формула-2» тоже пройдет в Баку

Организаторы молодежной серии автогонок «Формула-2» подтвердили календарь на следующий сезон.

Он состоит из 12-ти этапов, среди которых есть и этап в Баку. Все гонки пройдут в дни проведения «Формулы-1».

Сезон «Формулы-2», ранее известной как GP2, стартует в Бахрейне в первый полный уик-энд апреля, затем в конце того же месяца (27-29 апреля) пройдет этап в Баку.

«Я рад объявить, что календарь на следующий год будет состоять из 12-ти этапов, которые пройдут параллельно с гонками «Формулы-1», - говорит исполнительный директор «Формулы-2» Бруно Мишель. - Одно из слагаемых нашей миссии состоит в том, чтобы готовить молодых гонщиков к следующему шагу – к переходу в «Ф-1». Когда все наши гоночные уик-энды проходят вместе с «Формулой-1», это помогает пилотам изучить как можно больше трасс чемпионата мира, также дает им возможность показать свое мастерство на глазах у всего паддока «Ф-1».

Календарь 2018 года включает два новых этапа – в Ле-Кастелле и Сочи. В нем на один этап больше, чем в этом сезоне, и это позволило найти хороший баланс между выступлениями в Европе и выездными гонками».