Именно так следует понимать пропагандистскую возню в Армении, начатую по инициативе армянских сепаратистов из грузинского региона Самцхе-Джавахети. Как сообщает общекавказский научно-аналитический сайт KavkazPlus, после запуска в эксплуатацию стратегического железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), неожиданно обнаружилось благосклонное отношение к данному транспортному коридору Еревана.

Это тем более странно, что еще на памяти у участников проекта обстрел, которому он подвергался на всем протяжении строительства. Отмашку недавно дал не кто иной как премьер-министр Армении Карен Карапетян, заявивший, мол, надо посмотреть в какой степени выгодно пользоваться новым железнодорожным путем. Однако судя по тому, как тут же хором заговорили армянские сепаратисты в Самцхе-Джавахети в Ереване давно и прекрасно осведомлены о преимуществах БТК и сказанное не что иное как зондаж местности перед решительной атакой.

Атака не заставила себя долго ждать. Первым ринулся в бой один из руководителей сепаратистского движения «Единый Джавахк» Ваагн Чахалян, который вместе со своими сообщниками принялся рассуждать о соответствии железной дороги армянским геополитическим и экономическим интересам. Речь идет о том самом Чахаляне, который совсем еще недавно называл БТК ножом в спину Армении. Обоснование новой позиции сепаратистов следующее: Армения ныне делает разворот в сторону Запада, таким образом налицо совпадение внешнеполитических ориентаций Еревана и Грузии, не говоря уже о Турции, которая накрепко связана в экономическом плане с Евросоюзом. Следовательно самое время Армении примкнуть к БТК.

«Нет никакого законного способа, посредством которого могут запретить транспортировку армянских грузов по этой железной дороге», - заявляет ныне В.Чахалян и иже с ним.

«Если будет сделано подобное, то это будет сделано незаконными методами, а бороться с незаконными способами будет гораздо легче» начинают угрожать армянские сепаратисты еще находясь вдали от БТК – вожделенной цели. Более того, они уже строят планы «как наилучшим способом надо бы использовать железную дорогу, чтобы добраться до Казахстана, Китая».

Грузинский эксперт, экс-советник президента Вахтанг Маисая считает, что БТК армянским сепаратистам понадобился прежде всего в качестве плацдарма «для экспансии в западном направлении и к морю. Не исключено, что вслед за этим помимо «Джавахка» армянские экстремисты заявят о своих претензиях на другие грузинские территории».

Тем более что грузинская Абхазия по факту и так стала уже армянской. Здесь армянское население уже доминирует в экономике, составляя наибольшую по численности этническую группу. Официальный Ереван рассчитывает также на известные выгоды транспортировки своих грузов в Россию и далее в Европу. «Надо ли говорить о том, что осуществление такого рода планов явится прямой поддержкой агрессивных территориальных претензий Армении к своим соседям?! Грузия и без того сыта по горло армянским сепаратизмом».

Общее мнение грузинских экспертов сводится к тому, что если Армения желает участвовать в интеграционных проектах на Южном Кавказе она прежде должна на деле отказаться от своих агрессивных планов в отношении своих соседей.