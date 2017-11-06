Сепаратисты заявили о боях на Донбассе

Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе сообщил журналистам глава называемой «ДНР» Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа», — сказал Захарченко.

Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.

«Сейчас ситуация в Киеве не очень хорошая. Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух», — сказал глава «ДНР».