Подписаться на уведомления
 

Сепаратисты заявили о боях на Донбассе

 

Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе сообщил журналистам глава называемой «ДНР» Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа», — сказал Захарченко.

Захарченко считает, что Киев мог нарушить договоренности по Донбассу из-за возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме.

«Сейчас ситуация в Киеве не очень хорошая. Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух», — сказал глава «ДНР».

0 просмотров


Старости
В Саудовской Аравии массовые аресты принцев и министров
В Саудовской Аравии массовые аресты принцев и министров по горячим следам
Наша погода
Сегодня 16° / 13°
7 Ноя 17° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9739 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Нефть дорожает из-за ареста саудовских принцев
Сепаратисты заявили о боях на Донбассе
Баку - Тбилиси - Карс и…Ереван haqqin.az из Грузии
«Формула-2» тоже пройдет в Баку
Названа предотвращающая рак еда
Новое здание SOCAR обошлось в 414 миллионов долларов
Саудовских принцев обвинили в отмывании денег
TANAP окажет помощь тысячам турок
Зюганов: «Зачем КНДР должна отказываться от ядерного оружия?»
Президент Ливана о бегстве премьера Харири
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю
Назван самый дорогой город мира
Cуд в Ираке исключил создание независимого Курдистана
Азербайджан выплатил по долгам 400 миллионов долларов
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Умер грузинский поэт Чарквиани
У сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД
Операция на Каспии: задержаны граждане Азербайджана
В Баку судят сына экс-депутата Салахзаде
Объявлены цены билетов на «Формулу-1» в Баку обновлено
Каталонских депутатов ждет арест: обвинение в мятеже
Армия Асада берет под контроль границу с Ираком
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X
Убийство в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться