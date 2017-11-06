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Известный турецкий писатель извинился перед армянами

 

Турецкий писатель Кемаль Ялчин в интервью армянской службе радиостанции «Голос Америки» попросил прощения у армянского народа за т.н. «геноцид 1915 года».

«Прежде всего я хочу, чтобы турки и армяне, турки и курды и все человечество жили дружно и не враждовали друг с другом. На протяжении 100 лет армяне боролись за признание геноцида, а турки устали отрицать его. Геноцид признан многими странами, но не самой Турцией. Я верю, что в один прекрасный день Турция признает факт геноцида армян. Я хочу, чтобы наши будущие поколения жили в мире», — сказал К.Ялчин.

Турецкий писатель, обратившись к журналисту на армянском языке, сказал, что боль армян – его личная боль.

«Моя любимая армянская сестричка, твоя боль — это моя боль. Как турок я прошу прощения у всех армян. Трудно прощать, но еще труднее быть прощенным, простите меня!» — возгласил К.Ялчин.

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