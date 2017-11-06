Капитализация криптовалют превысила $200 миллиардов

Суммарная капитализация всех криптовалют превысила 200 миллиардов долларов, из которых более 125 миллиардов приходятся на биткоины. В то же время средневзвешенный курс этой криптовалюты на 5 ноября вновь побил рекорды, превысив 7,5 тыс. долларов, пишет Life.

Отметим, что очередной скачок спроса на биткоин произошёл после решения Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange) включить криптовалюту в состав торговых активов площадки. Помимо того, в Китае заявили о намерении снять ограничения на использование криптовалют.