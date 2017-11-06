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Чиновники отговорили Магеррамова от самоубийства Фото; Обновлено 17:33

Автор: Отдел информации 

Переговоры с Русланом Магеррамовым, который угрожал броситься с крыши, дали результат. Он отказался от всего намерения и спустился с крыши.

Местные жители говорят, что на место инцидента прибыли сотрудники Исполнительной власти Ясамальского района.

«Сотрудники исполнительной власти пообещали нам, что учтут наши жалобы и проведут повторную экспертизу территории. После этого Руслан спустился с крыши», - сказали они.

*    *     * 16:18

Угрожающий броситься с крыши здания мужчина проживает в одной из квартир этого дома. Ему 30 лет.

Как стало известно haqqin.az, он требует, чтобы на место происшествия прибыл вице-премьер Абид Шарифов.

Отметим, что распоряжение о строительстве многоэтажного дома за 10 дней до своего увольнения подписал экс-глава Ясамальского района Ибрагим Мехтиев. Здание строит ООО Elite city.

Ранее Бакинский административно-экономический суд №1 постановил провести повторную экспертизу по вопросу о законности строительства этого здания, которое ныне проводится вопреки решению суда.

*   *    * 16:05

В Ясамальском районе житель одного из домов по адресу ул. Захида Халилова угрожает броситься вниз с крыши здания.

Как стало известно haqqin.az, мужчина протестует против строительства нового здания во дворе их дома.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС, которые пытаются отговорить мужчину от совершения рокового поступка.

 

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