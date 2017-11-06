Переговоры с Русланом Магеррамовым, который угрожал броситься с крыши, дали результат. Он отказался от всего намерения и спустился с крыши.
Местные жители говорят, что на место инцидента прибыли сотрудники Исполнительной власти Ясамальского района.
«Сотрудники исполнительной власти пообещали нам, что учтут наши жалобы и проведут повторную экспертизу территории. После этого Руслан спустился с крыши», - сказали они.
* * * 16:18
Угрожающий броситься с крыши здания мужчина проживает в одной из квартир этого дома. Ему 30 лет.
Как стало известно haqqin.az, он требует, чтобы на место происшествия прибыл вице-премьер Абид Шарифов.
Отметим, что распоряжение о строительстве многоэтажного дома за 10 дней до своего увольнения подписал экс-глава Ясамальского района Ибрагим Мехтиев. Здание строит ООО Elite city.
Ранее Бакинский административно-экономический суд №1 постановил провести повторную экспертизу по вопросу о законности строительства этого здания, которое ныне проводится вопреки решению суда.
* * * 16:05
В Ясамальском районе житель одного из домов по адресу ул. Захида Халилова угрожает броситься вниз с крыши здания.
Как стало известно haqqin.az, мужчина протестует против строительства нового здания во дворе их дома.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС, которые пытаются отговорить мужчину от совершения рокового поступка.