В Киеве митингующие избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, сообщает "Обозреватель".

Шкиряк: Криминогенная ситуация в Украине местами лучше, чем в ЕС и США pic.twitter.com/RpQKPzwvrL — Ольга Шарий (@bondarenkoolgaa) 6 ноября 2017 г.

Высший специализированный суд Украины в понедельник рассматривает жалобу на приговор пограничнику Сергею Колмогорову, осужденному за убийство. Возле здания суда проходит митинг. Как сообщил "Обозреватель", Шкиряк пришел поддержать осужденного.

У входа в здание суда Шкиряка окружили около сотни человек. Протестующие начали избивать советника министра, выкрикивая: "Наконец мы до тебя добрались!"

Издание опубликовало видео, на котором видно, как несколько десятков человек, большинство которых в камуфляжной форме, обступили советника министра. Его стали дергать за одежду, некоторые били его руками по голове. Все это сопровождалось грубыми ругательствами в адрес Шкиряка.