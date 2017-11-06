Курды возвращают Багдаду контроль над нефтью и границей

Власти Иракского Курдистана готовы передать федеральному правительству контроль над нефтью, границей и всеми доходами региона, если Багдад согласится выполнить ряд условий, передает ТАСС заявление главы регионального Кабмина Нечирвана Барзани.

"У нас есть много замечаний по проекту бюджета Ирака на 2018 год, который правительство Ирака ратифицировало без участия курдов, - приводит слова политика телеканал Rudaw. - Однако если федеральные власти направят средства на зарплату служащим автономии, выделят 17% бюджета (квота курдов) и полагающиеся Курдистану в соответствии с Конституцией сборы, то мы готовы передать нефтяное досье, аэропорты, пограничные переходы и все доходы под контроль Багдада".

Барзани вновь повторил, что регион выступает за диалог с центром и "ждет ответа" от него. "Курдские правительство и политические партии готовы в полной мере участвовать в переговорах с Багдадом, чтобы разрешить все споры на основе взаимопонимания и Конституции Ирака, - подчеркнул он. - Мы не считаем, что проблемы могут быть разрешены военным путем. Для этого нужен серьезный политический разговор".

Барзани выразил сожаление в связи с недавними столкновениями между курдскими военизированными формированиями пешмерга и проправительственными силами. "Не было никакой необходимости в развертывании армии и шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", - отметил он. - Мы вновь просим о полном и всеобъемлющем прекращении огня".