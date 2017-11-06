Избран новый мэр Анкары

Новым мэром Анкары избран депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Мустафа Туна, передает Haber turk.

Туна в 2009 - 2014 годах был главой муниципалитета Синджна в Анкаре.

Отметим, что Ибрахим Мелих Гекчек, который занимал этот пост с 1994 года, подал в отставку 28 октября.

В свою очередь 22 сентября подал также в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш, на место которого был избран Мевлют Уйсал. Кроме того, сегодня же вышел в отставку мэр турецкой провинции Бурса Реджеп Алтепе.